Тарасова и Ягудин прокомментируют чемпионат Европы по фигурному катанию

ТАСС, 16 января. Тренер Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин будут комментаторами чемпионата Европы по фигурному катанию на Первом канале. Об этом сообщает дирекция общественных связей канала.

Помимо Тарасовой и Ягудина, комментировать соревнования будут олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух и Александр Гришин. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева будет участвовать в создании онлайн-контента.

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце. Первый канал в прямом эфире покажет короткую и произвольную программы женщин, короткую и произвольную программы спортивных пар, произвольную программу в мужском одиночном катании и произвольный танец дуэтов.