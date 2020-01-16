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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасова и Ягудин прокомментируют чемпионат Европы по фигурному катанию

Турнир пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце
Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 января. Тренер Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин будут комментаторами чемпионата Европы по фигурному катанию на Первом канале. Об этом сообщает дирекция общественных связей канала.

Помимо Тарасовой и Ягудина, комментировать соревнования будут олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух и Александр Гришин. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева будет участвовать в создании онлайн-контента.

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце. Первый канал в прямом эфире покажет короткую и произвольную программы женщин, короткую и произвольную программы спортивных пар, произвольную программу в мужском одиночном катании и произвольный танец дуэтов.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаАвербух, Илья ИзяславичЗимние олимпийские виды спорта
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