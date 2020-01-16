РПЛ: реформа Кубка России по футболу будет направлена на повышение престижа турнира

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Реформа Кубка России по футболу, которая обсуждалась на заседании общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), ставит перед собой цель повысить престиж турнира. Об этом журналистам сообщил директор премьер-лиги по маркетингу Евгений Савин.

Заседание общего собрания клубов премьер-лиги состоялось в четверг в Москве. По его итогам генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России. Президент премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что Российский футбольный союз (РФС) и возглавляемая им организация продолжат обсуждение изменения турнира.

"Цель - сделать так, чтобы топ-клубы относились к кубку с максимальной серьезностью с самой первой стадии своего участия, - сказал Савин. - Мнения разделились, но тот формат, который есть (предложенный Российским футбольным союзом на заседании общего собрания клубов РПЛ - прим. ТАСС), большинство клубов поддержали. Но я не хочу говорить о формате".

Кубок России разыгрывается с 1992 года. Рекордсменом по количеству завоеванных трофеев и его действующим обладателем является московский "Локомотив".