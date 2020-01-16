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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингисты обыграли мексиканцев в матче отборочного турнира чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 15:7

ТАСС, 16 января. Мужская сборная России по керлингу победила команду Мексики в пятом матче группового раунда квалификационного турнира чемпионата мира 2020 года. Отборочные соревнования проходят в городе Лохья (Финляндия).

Встреча завершилась со счетом 15:7 в пользу российской сборной. В составе россиян выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.

В рамках квалификационного этапа соперниками сборной России также являются команды Англии, Китая, Польши, Финляндии, Чехии и Японии. В пятницу россияне сыграют со сборными Польши и Финляндии. В других встречах в четверг сборная Финляндии проиграла англичанам (4:9), сборная Китая победила японцев (6:5), чехи переиграли поляков (9:8). Сборные России и Китая одержали по четыре победы в пяти матчах и возглавляют турнирную таблицу.

Команды, занявшие первые два места по итогам кругового турнира, выйдут в раунд плей-офф, где в очном противостоянии разыграют первую путевку на чемпионат мира. Проигравшая в этом матче сборная встретится с командой, которая заняла третье место на предварительном этапе, в их игре определится второй участник мирового первенства.

Квалификационный турнир в Финляндии завершится 18 января. Чемпионат мира 2020 года среди мужских команд пройдет с 25 марта по 5 апреля в Шотландии.

Женская сборная России квалифицировалась на чемпионат мира 2020 года, который пройдет в Канаде с 14 по 22 марта. По итогам чемпионата Европы 2019 года команда заняла четвертое место.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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