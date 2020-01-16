Бабаев: ЦСКА не пытается перехватить у "Динамо" футболиста Соболева

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА не пытается опередить столичный "Динамо" в подписании контракта с футболистом самарских "Крыльев Советов" Александром Соболевым. Об этом журналистам сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В среду газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что 22-летний Соболев близок к переходу в ЦСКА. При этом, по данным портала "Чемпионат", "Динамо" договорилось с самарским клубом о переходе игрока. Накануне "Крылья Советов" отправились в Турцию на тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона, но Соболев не полетел с командой.

"Футболист [Соболев], конечно интересный, но вся информация о том, что мы перехватываем его у "Динамо", не соответствует действительности", - сказал Бабаев.

Соболев в текущем сезоне чемпионата России забил 10 голов и делит второе место в списке лучших бомбардиров первенства с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым, больше всех голов забил нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба (11). "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 19 матчах 18 очков.