Гендиректор ЦСКА назвал неактуальным вопрос о продлении контракта с тренером Гончаренко

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вопрос о подписании нового контракта с главным тренером футбольного клуба ЦСКА Виктором Гончаренко является неактуальным для руководства клуба. Об этом журналистам сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

"По продлению контракта с Гончаренко вопрос неактуальный, у него контракт до 2021 года", - сказал Бабаев.

Гончаренко 42 года, он занимает пост главного тренера ЦСКА с декабря 2016 года, тогда он сменил в этой должности Леонида Слуцкого. Под руководством специалиста армейцы дважды заняли второе место в чемпионате России, а также в 2018 году выиграли Олимп - Суперкубок России.

Также гендиректор ЦСКА прокомментировал ситуацию с продлением контракта с 33-летним защитником Кириллом Набабкиным, чье соглашение рассчитано до лета этого года. "Скоро решим вопрос", - сказал он.

Набабкин перешел в ЦСКА в декабре 2009 года. За это время он принял участие в 241 матче команды, забив четыре мяча и отдав 10 голевых передач. Вместе с клубом он трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также два раза завоевал Кубок России.