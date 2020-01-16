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Футбол в России

РФС намерен освободить участников еврокубков от участия в 1/16 финала Кубка России

В четверг на общем собрании клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу кубка страны

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Участники Лиги чемпионов и Лиги Европы будут начинать Кубок России по футболу со стадии 1/8 финала, согласно плану предлагаемой Российским футбольным союзом реформы турнира. Об этом в четверг ТАСС рассказал президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.

В четверг на общем собрании клубы РПЛ с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России. Подробности предстоящих изменений не разглашались.

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"Проголосовал против реформы Кубка России. Она состоит в том, что играющие в еврокубках команды освобождаются от стадии 1/16 финала Кубка России. Но это не дает возможности жителям нашей страны увидеть сильнейшие команды где-то в глубинке. Когда "Зенит", ЦСКА, "Спартак" приезжают на периферию, там происходит футбольный бум, собираются большие стадионы, настоящий футбольный праздник в городе. А так команды РПЛ будут играть друг с другом, ажиотажа уже не будет", - считает Иванов.

"У клубов, играющих в еврокубках, получается на один матч меньше, а у остальных - на один матч больше. По-моему, это неправильно. Почти половина коллег проголосовала за то, чтобы играть кубок страны по старой схеме, но нужно интереснее его проводить, чтобы клубы относились к нему серьезнее", - добавил Иванов.

Согласно существующему формату Кубка России, команды высшего дивизиона начинают участие в турнире со стадии 1/16 финала. Зачастую из-за плотного графика команды, представляющие Россию в еврокубках, выставляют на матчи кубка страны дублирующие составы. По словам собеседника ТАСС, реформа Кубка России не изменит отношения клубов к турниру.

"Если клубы не хотят играть в 1/16 финала, высылают вторые составы, то почему они думают, что со стадии 1/8 финала все изменится? Так же пришлют вторые составы. Так что в реформе Кубка России никакого позитивного момента не вижу", - сказал Иванов.

Теги
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