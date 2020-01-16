Президент ФК "Урал" считает конец сезона неудачным периодом для выборов главы РПЛ

Выборы президента РПЛ должны были пройти в апреле. Но на общем собрании клубов РПЛ, которое прошло в Москве в четверг, было принято решение о досрочном переизбрании главы РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок.

"Дата выборов назначена немного неудачно - заканчивается сезон, нужно готовиться к новому сезону, знать все регламенты, готовить календарь. Нужно переносить выборы на сентябрь-октябрь, когда чемпионат начался, идет. А сейчас нам нужен человек, которого мы знаем, который руководит лигой уже не первый день. Поэтому все клубы единогласно проголосовали за, Сергей Геннадьевич всех устраивает", - сказал Иванов.

"Но в будущем дату выборов президента РПЛ нужно переносить, лучше на начало сезона. Но это уже со следующих выборов. Сейчас всех устраивает работа этого коллектива, непосредственно Сергея Геннадьевича, и мы решили заранее [переизбрать президента], чтобы они спокойно работали", - добавил собеседник агентства.

Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.