Два белорусских футболиста пожизненно дисквалифицированы по делу о договорных матчах

ТАСС, 16 января. Белорусские футболисты Алексей Сучков и Валерий Белявский пожизненно дисквалифицированы и объявлены персонами нон грата в республике в связи с решением Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Белорусской федерации футбола (АБФФ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принято после расследования Следственным комитетом республики уголовного дела о манипулировании результатами отдельных матчей сезонов 2017 и 2018 годов. Сучков в период выступления за новополоцкий "Нафтан" и Белявский в период выступления за светлогорский "Химик", а также ряд других футболистов признаны виновными в получении денежных средств и влиянии на результаты соревнований. Остальным футболистам наложен штраф, а также назначена дисквалификация: на три года - Игорю Лисице, Вячеславу Голику, Денису Лебедеву и Александру Юдицкому, на два года - Александру Прокопенко, на год - Дмитрию Харитонову, Андрею Штыгелю, Артему Теплову, Игорю Холодкову, Анатолию Жукову, Сергею Цветинскому, Евгению Шидловскому, Сергею Левицкому и Артуру Бомбелю.

Футболисты были созваны на заседание комитета в среду, где им был предъявлен ряд санкций, а участники заседания подтвердили свою причастность к противоправным действиям.

"Ассоциация категорически не приемлет любых махинаций на футбольном поле и вокруг него. Потому вместе с правоохранительными органами ведет активную борьбу против "договорняков". Поэтому наказания, основанные на наших футбольных законах, порой даже более суровы, чем судебные", - заявил председатель АБФФ Владимир Базанов.

"В случаях с футболистами, признавшими свою причастность к противоправным действиям, КДК уже вынес вердикт. Однако мы не исключаем, что после окончания судебного заседания наши санкции могут быть ужесточены. Максимально сурово мы отнесемся и к тем гражданам, которые пытаются уйти от ответственности", - добавил он.