РФС: спекулянты получили около 10% кодов доступа к билетам на Евро-2020

РФС после выхода сборной России на чемпионат Европы получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) квоту на прямую покупку болельщиками билетов на матчи группового раунда с участием российской команды. РФС разыграл среди членов клуба болельщиков "Наши парни" 6 тыс. кодов доступа для покупки билетов. Газета "Спорт-Экспресс" в четверг сообщила о продаже несколько сотен промокодов спекулянтами.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Порядка 10% промокодов для покупки билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборной России попало спекулянтам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"К сожалению, билеты на матчи сборной, игры которой пользуются большой популярностью, всегда будут вызывать интерес спекулянтов. Изначально мы понимали, что они попытаются завладеть промокодами разными способами, поэтому постарались использовать различные варианты защиты, - сообщили в пресс-службе. - Большая часть недобросовестных заявок была заблокирована. После изучения 116 тыс. заявок у нас есть основания полагать, что около 600 промокодов - т. е. в районе 10% - разными способами попали в руки перекупщиков".

"Некоторые из них они реализовали, выкупив билеты. При этом абсолютное большинство билетов получили простые болельщики. Совместно с УЕФА мы продолжим работу по совершенствованию механизма распространения билетов", - подчеркнули в пресс-службе.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии и Финляндии в Санкт-Петербурге, а с датчанами - в Копенгагене.