"Торпедо" впервые за 6 лет обыграло дома московское "Динамо" в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 16 января. Нижегородское "Торпедо" обыграло на своей площадке московское "Динамо" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Станислав Бочаров (14-я и 35-я минуты), Тай Рэтти (16, 53), Артем Аляев (26) и Денис Баранцев (60). У столичного клуба отличились Вадим Шипачев (1), Дмитрий Яшкин (25), Илья Круглов (30) и Иван Игумнов (46). После четвертой пропущенной шайбы место Ивана Бочарова в воротах "Динамо" занял Александр Еременко.

Последний раз "Торпедо" обыгрывало дома "Динамо" в регулярном чемпионате в октябре 2014 года (3:1), в плей-офф - в феврале 2017 года (4:3 ОТ). Всего победная серия "Динамо" в официальных встречах против нижегородцев составляла шесть матчей. Шипачев набрал два очка, также отдав голевую передачу, и упрочил лидерство в таблице бомбардиров лиги - на счету 32-летнего россиянина 55 очков (15 шайб + 40 передач) в 50 матчах.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет третьим, набрав в 50 играх 65 очков. "Торпедо" с 54 очками в 49 матчах поднялось на седьмую строчку. В следующем матче "Динамо" примет 21 января казанский "Ак Барс", "Торпедо" в тот же день встретится дома с ярославским "Локомотивом".

В другой встрече игрового дня уфимский "Салават Юлаев" потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах, уступив в гостях екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:4). Нападающий екатеринбуржцев Павел Дацюк во второй раз в сезоне забросил шайбу и отдал голевую передачу в одном матче, первый раз 41-летний хоккеист отличился подобным образом 2 ноября в гостевой игре против челябинского "Трактора" (5:3).