"Спартак" впервые с сентября 2013 года переиграл на выезде "Северсталь" в матче КХЛ

ТАСС, 16 января. Московский "Спартак" в овертайме на выезде обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в присутствии 4013 зрителей.

Победную шайбу на 38-й секунде овертайма забросил Каспарс Даугавиньш. В составе "Спартака" также отличился Робин Ганзл (32-я минута). У "Северстали" шайбу забросил Егор Яковлев (53), хоккеист совершил бросок из своей зоны.

Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, "Спартак" одержал вторую победу, ранее команды обменялись домашними победами (череповецкий клуб победил со счетом 3:2, "Спартак" с тем же счетом обыграл "Северсталь" по итогам серии буллитов).

"Спартак" в гостях обыграл "Северсталь" впервые с 22 ноября 2013 года (5:4 ОТ), после этого последовала серия из шести поражений. Команды провели 27-й матч в КХЛ, "Спартак" одержал 13-ю победу (восемь - в основное время, четыре - в овертайме, одна - в серии буллитов), "Северсталь" обыгрывала "Спартак" 14 раз (11 - в основное время и три - в овертайме).

Москвичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 62 очка в 49 матчах. "Северсталь" занимает 10-е место в Западной конференции (46 очков в 50 играх). Следующий матч между "Спартаком" и "Северсталью" состоится в Москве 23 января, до этого "Спартак" на выезде сыграет с минским "Динамо" 21 января. 18 января в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ состоится 19 января.

В других матчах дня новосибирская "Сибирь" в гостях в серии буллитов обыграла хабаровский "Амур" (2:1), хозяева потерпели седьмое поражение подряд. Омский "Авангард" на выезде оказался сильнее владивостокского "Адмирала" (3:1), гости выиграли четвертый матч подряд, пекинский "Куньлунь" на своем льду победил казанский "Ак Барс" (3:1), "Барыс" из Нур-Султана дома обыграл магнитогорский "Металлург" (4:3).