Гендиректор "Спартака": РПЛ не готова к расширению, причины - "Тосно" и "Амкар"

В четверг на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны до 18 команд.

"Спартак" проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова, - сказал Цорн. - В первую очередь это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. Кроме того, еще свежи в памяти примеры "Тосно" и "Амкара", которые оказались не готовы финансово".

"Не очевидны и экономические предпосылки к расширению - это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав, - добавил Цорн. - Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения".

В начале июня 2019 года за увеличение числа команд - участниц чемпионата страны проголосовали 15 из 16 клубов, против был московский "Спартак". На данный момент из РПЛ напрямую в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами второго по силе дивизиона национального футбола. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза.

За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы. Окончательное решение может быть принято позднее исполкомом РФС.