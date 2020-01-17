Шаронов отметил вклад Харькова в победу над голландскими ватерполистами на ЧЕ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов отметил вклад нападающего Константина Харькова в первую победу национальной команды на чемпионате Европы. Об этом Шаронов рассказал ТАСС.

Сборная России в четверг победила команду Нидерландов (15:9) во втором матче группового этапа чемпионата Европы в Будапеште. Харьков стал самым результативным игроком матча, забросив шесть мячей, еще четыре - на счету Даниила Меркулова, дважды отличился Сергей Лисунов, еще по голу забили Иван Нагаев, Константин Киселев и Игорь Бычков.

"Сыграли хорошо, собранно, уверенно, с хорошим настроем, - рассказал Шаронов. - Отмечу работу вратаря, и, конечно, Харькова - однозначно лучшего игрока матча. Если так продолжат играть, все у них получится".

В третьем заключительном матче группового этапа россияне 18 января сыграют в группе С со сборной Румынии. "По классу эта команда ниже нашей, но здесь все игры очень важные, так что расслабляться после победы нельзя - все будет зависеть от настроя и дисциплины".

В первом матче во вторник сборная России уступила сербам (9:13). В заключительной игре группового этапа российская команда встретится 18 января со сборной Румынии. Россияне после двух матчей идут вторыми в турнирной таблице с 3 очками, первое место с 6 очками занимает сборная Сербии, третье - сборная Нидерландов (3), замыкает таблицу команда Румынии (0).

В чемпионате Европы принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. В четвертьфинал попадут победители каждой из групп, а сборные, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала. Турнир, победитель которого получит путевку на Игры в Токио, завершится 26 января.