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Еврокубки

Швед: победа над "Реалом" доказывает, что "Химки" могут обыграть любого в Евролиге

Подмосковная команда победила со счетом 102:94 мадридский клуб, который идет на втором месте в таблице

МЫТИЩИ /Московская область/, 16 января. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок", победив мадридский "Реал", доказали, что им по силам обыграть любую команду Евролиги. Об этом журналистам заявил защитник подмосковной команды Алексей Швед.

"Химки" в четверг дома обыграли "Реал" со счетом 102:94 в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Самым результативным баскетболистом встречи стал Швед, набравший 21 очко (в его активе дабл-дабл, он сделал 13 результативных передач).

"Мы показали, что можем обыграть любого гранда в Евролиге. Мы играли отлично сегодня, - сказал Швед. - После двух поражений это очень важная победа. Надо не останавливаться и продолжать так же - играть командно, друг за друга, как в сегодняшнем матче против "Реала".

"Химки" прервали четырехматчевую серию поражений. В турнирной таблице клуб занимает 10-е место, одержав девятую победу при 11 поражениях. "Реал" располагается на втором месте (15 побед и пять поражений).

"Химки" на выезде сыграют с испанском "Басконией" в 21-м туре, матч пройдет 23 января.

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