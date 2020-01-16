Дубов сыграл вничью с Карлсеном в пятом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 16 января. Российский гроссмейстер Даниил Дубов черными фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в пятом туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Другие россияне также завершили свои партии вничью: Никита Витюгов белыми разошелся миром с Юй Янъи (Китай), Владислав Артемьев черными сыграл вничью с Яном-Кшиштофом Дудой (Польша).

Вишванатан Ананд (Индия) белыми обыграл Джеффри Сюна (США), иранец Алиреза Фируджа, выступающий под флагом Международной шахматной федерации (FIDE), белыми победил Аниша Гири (Нидерланды), американец Фабиано Каруана и голландец Йорден ван Форест, а также белорус Владислав Ковалев и представитель США Уэсли Со сыграли вничью.

После пяти туров турнирную таблицу возглавляют Со и Фируджа (по 3,5 очка), далее идут Артемьев, Каруана, ван Форест (по 3 очка), Ананд, Дубов, Дуда, Карлсен, Сюн (по 2,5), Витюгов, Гири (по 2), Юй Янъи (1,5) и Ковалев (1).

В следующем туре 17 января Дубов сыграет с Артемьевым, Витюгов - с Сюном.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.