Каргинов: организаторы постарались при составлении маршрута 11-го спецучастка "Дакара"

ТАСС, 16 января. Гонщик команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов отметил, что организаторы хорошо постарались при составлении маршрута 11-го спецучастка ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии. Комментарий Каргинова предоставила ТАСС пресс-служба команды.

Каргинов стал победителем спецучастка протяженностью 379 км. Россиянин преодолел дистанцию за 4 часа 44 минуты 51 секунду.

"Сегодня был рабочий длинный спецучасток: дюны были не слишком сложными, но песок был вязким, расход топлива получился большой. Усталости не было, но под финиш чувствовали, что организаторы хорошо постарались при составлении маршрута. Роуд-бук на сегодня состоял из нескольких страниц, привязки были длинными, ехали через дюны по прямой. Побеждает в гонке не пилот, а экипаж", - отметил он.

После 11 этапов Каргинов лидирует в общем зачете грузовиков, опережая ближайшего преследователя Антона Шибалова ("Камаз-мастер") на 39 минут 33 секунды.

Ралли-рейд завершится в пятницу.