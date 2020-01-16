Лыжник Устюгов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место

ТАСС, 16 января. Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Составы мужской и женской команд опубликовала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своем Instagram.

У мужчин выступят лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона Александр Большунов, а также Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин и Ермил Вокуев. В состав женской сборной вошли Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина и Екатерина Смирнова.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет 18 и 19 января.

Устюгов на прошедшем "Тур де Ски" занял второе место в общем зачете, он является победителем многодневки сезона-2016/17. Также 27-летний спортсмен является двукратным чемпионом мира, в его активе четыре серебряных и одна бронзовая медали мировых первенств.