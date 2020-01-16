Астахов: баскетболисты "Химок" правильно отреагировали на неудачи и обыграли "Реал"

МЫТИЩИ /Московская область/, 16 января. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок" правильно отреагировали на серию поражений, командное собрание и индивидуальное общение руководства с игроками и тренерским штабом помогли победить "Реал" в Евролиге. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

"Химки" в четверг дома обыграли "Реал" со счетом 102:94 в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

"Команда правильно реагирует на неудачи, к сожалению, после победы над ЦСКА в Единой лиге ВТБ мы проиграли две игры подряд. Провели собрание и индивидуальные беседы с игроками и тренером, все правильно отреагировали, против "Реала" вышла команда с лозунгом "Один за всех" и показала результат. Хочу подчеркнуть, что пока мы чаще боремся сами с собой, при должном настрое можем обыгрывать кого угодно. Когда настроя нет, начинаются проблемы, но мы работаем над этим", - сказал Астахов.

"Химки" прервали четырехматчевую серию поражений. В турнирной таблице клуб занимает 10-е место, одержав девятую победу при 11 поражениях. "Реал" располагается на втором месте (15 побед и пять поражений). В следующем матче "Химки" на выезде сыграют с испанском "Басконией", встреча пройдет 23 января.