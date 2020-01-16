СМИ: клубы НХЛ проявляют интерес к российским вратарям Билялову, Мельничуку и Красикову

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские голкиперы Тимур Билялов, Алексей Мельничук и Алексей Красиков попали в сферу интересов клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает журналист портала Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации источника, из-за большого числа травм клубы НХЛ присматриваются к российским вратарям.

Билялову 24 года, он выступает за казанский "Ак Барс". В текущем сезоне вратарь провел 23 матча, в которых отразил 95% бросков при коэффициенте надежности 1,24. 21-летний Мельничук играет за петербургский СКА, в сезоне-2019/20 голкипер отыграл 16 матчей, отразил 93% бросков при коэффициенте надежности 1,68. Красикову 24 года, он выступает за новосибирскую "Сибирь", в текущем сезоне вратарь сыграл 22 матча, отразил 93,7% бросков и пропускал в среднем 1,91 шайбы за игру.