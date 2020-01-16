СМИ: футболист "Зенита" Краневиттер перейдет в "Монтеррей" за €8 млн

ТАСС, 17 января. Аргентинский полузащитник российского "Зенита" Матиас Краневиттер подпишет контракт с мексиканским "Монтерреем" в пятницу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал TUDN.

По информации источника, сумма трансфера 26-летнего игрока составит €8 млн.

Краневиттер перешел в "Зенит" из испанского "Атлетико" летом 2017 года за ту же сумму (по данным Transfermarkt). В текущем сезоне он провел четыре встречи, а прошлом году стал чемпионом России (2019). Также полузащитник выступал за испанскую "Севилью" и аргентинский "Ривер Плейт", вместе с которым стал чемпионом страны (2014), победителем Кубка Либертадорес (2015), Южноамериканского кубка (2014) и Суперкубка Южной Америки (2015).

В составе сборной Аргентины Краневиттер выиграл серебро Кубка Америки (2016). Он провел за сборную девять матчей.

На зимний перерыв "Зенит" ушел, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб набрал 45 очков в 19 матчах. В 20-м туре "Зенит" примет московский "Локомотив" 29 февраля.