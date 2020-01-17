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Футбол в Англии

СМИ: "Интер" купит капитана "Манчестер Юнайтед" Янга за €1,5 млн

Футболист выступает в клубе с 2011 года
Эшли Янг EPA-EFE/NIGEL RODDIS
Описание
Эшли Янг
© EPA-EFE/NIGEL RODDIS

ТАСС, 17 января. Итальянский футбольный клуб "Интер" осуществит трансфер защитника английского клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга, который является капитаном команды, за €1,5 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую вещательную корпорацию Би-би-си.

По информации источника, в случае победы "Интера" в чемпионате Италии в текущем сезоне будут активированы дополнительные опции соглашения. В пятницу Янг пройдет медосмотр и обговорит детали личного соглашения с клубом.

Янгу 34 года, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с июля 2011 года. В составе клуба футболист стал чемпионом Англии (сезон-2012/13), обладателем Кубка (2015/2016) и Суперкубка Англии (2011), победителем Лиги Европы (2016/17). В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей за команду в разных турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В составе сборной Англии Янг провел 39 матчей, в которых забил семь мячей.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в текущем сезоне чемпионата Англии, набрав 34 очка после 22 матчей. В следующем туре команда на выезде сыграет с "Ливерпулем" в воскресенье. "Интер" идет вторым в чемпионате Италии, после 19 игр миланский клуб набрал 46 очков и отстает от "Ювентуса" на два балла. В матче 20-го тура "Интер" в гостях сыграет с "Лечче" в воскресенье.

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