Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 17 января. "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей хет-триком отметился российский форвард Александр Овечкин (16-я, 20-я и 56-я минуты). Нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков в матче не набрали. Также шайбы забросили Карл Хагелин (21) и Якуб Врана (47). У проигравших отличись Уэйн Симмондс (22) и Блейк Коулман (44).

На счету Овечкина теперь 31 шайба в регулярном чемпионате, он занимает третье место в лиге по этому показателю, лидирует форвард "Бостона" Давид Пастрняк (36). Также Овечкин повторил достижение Майка Гартнера, забив не менее 30 голов в первых 15 сезонах в лиге. Хет-трик стал 25-м в заокеанской карьере россиянина.

Всего в этом сезоне на счету Овечкина 47 (31 шайба + 16 передач) очков, Кузнецова - 42 (16+26), Орлова - 21 (3+18). Овечкин стал лучшим игроком матча. Второй звездой был признан российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов, который отразил 32 броска и одержал 14-ю победу в сезоне, третьей - нападающий столичной команды Никлас Бэкстрём.

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 48 матчах. "Нью-Джерси" располагается на 14-й строчке с 41 баллом в 47 встречах.

В других матчах дня "Бостон" дома победил "Питтсбург" (4:1), а "Торонто" уступил "Калгари" в серии буллитов (1:2 Б). Также "Коламбус" на своей площадке взял верх над "Каролиной" (3:2). Защитник хозяев Владислав Гавриков отметился результативной передачей, теперь на его счету 10 (4+6) очков в регулярном чемпионате.