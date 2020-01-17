Две шайбы Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Миннесоты"

ТАСС, 17 января. "Тампа-Бэй" уступила на выезде "Миннесоте" во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 2:3.

В составе проигравших дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров (28-я и 50-я минуты). Защитник команды Михаил Сергачев выступил ассистентом в эпизоде с первым голом. В активе Кучерова теперь 52 (20 шайб + 32 передачи) очка, у Сергачева - 24 (7+17).

У проигравших голами отметились Зак Паризе (15), Джоэл Эрикссон (33) и Райан Сутер (35). Лучшим игроком встречи стал Сутер. Второй звездой был признан голкипер "Миннесоты" Алекс Стэйлок, третьей - Кучеров.

"Тампа" идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков после 47 матчей. "Миннесота" располагается на 12-й строчке Запада, набрав 48 очков в 47 встречах.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:3. Форвард гостей Артемий Панарин сделал одну результативную передачу, теперь у него в активе 68 (26+42) очков. Россиянин делит третью строчку в списке лучших бомбардиров сезона с Давидов Пастрняком ("Бостон") и Натаном Маккинноном ("Колорадо").

"Оттава" дома проиграла "Вегасу" - 2:4. Нападающий хозяев Владислав Наместников забросил одну из шайб своей команды. В регулярном чемпионате он набрал уже 19 (9+10) очков.