Вихлянцева, Калинская и Грачева вышли в финал квалификации Australian Open

ТАСС, 17 января. Российские теннисистки Наталья Вихлянцева, Анна Калинская и Варвара Грачева вышли в решающую стадию квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составит $49,1 млн.

Вихлянцева победила представительницу Болгарии Изабеллу Шиникову со счетом 6:2, 6:3. Калинская взяла верх над румынкой Лаурой-Иоанной Паар - 6:4, 7:6 (7:3). Грачева обыграла сербку Ольгу Данилович (6:2, 4:6, 6:1).

В финале квалификации Вихлянцевой будет противостоять словенка Кая Юван. Калинская поборется за выход в основную сетку турнира с китаянкой Синьюй Ван. Соперницей Грачевой станет шведская теннисистка Юханна Ларссон. Все встречи пройдут 18 января.

Лучшим результатом Вихлянцевой на Открытом чемпионате Австралии является выход во второй круг основной сетки (2017, 2019). Калинская два раза подряд не смогла преодолеть первый раунд (2018, 2019). Грачева ранее не выступала на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.