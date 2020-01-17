Без Дацюка, но с Грецким. Почему Матч звезд в Москве рискует стать худшим в истории КХЛ

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги 2020 года является главным праздником хоккейного сезона, в котором примут участие лучшие игроки турнира, в том числе олимпийские чемпионы 2018 года. Он проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звезд хоккея. 11 января состоялся матч Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а 12 января — Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

На эту тему Девушки покорили Москву. Сборная Востока победила команду Запада в Матче звезд ЖХЛ

Матчи звезд КХЛ и мастер-шоу проводятся с момента основания лиги. Первое мероприятие состоялось на Красной площади. До 2013 года Матч звезд и мастер-шоу проходили в один день, сейчас же события разнесены на два дня, что способствует менее суетной обстановке. Зачастую мастер-шоу привлекает зрителей и болельщиков едва ли не больше самой игры. В процессе матча хоккеисты мало думают о результате, играют без силовых приемов и устраивают шоу, а встречи часто заканчиваются с двузначным счетом. Во время мастер-шоу же игроки стараются соревноваться серьезно. Они показывают свои умения в точности и силе броска, в эстафете хоккейного мастерства, скоростные качества. Отдельные конкурсы существуют и для вратарей, они соревнуются в надежности отражения бросков и мастерстве в игре клюшкой. Самым эффектным и ожидаемым для болельщиков является конкурс на исполнение самого красивого буллита.

Описание Мэтью Майоне во время мастер-шоу, 2019 год © Егор Алеев/ТАСС

Предыдущий звездный уик-энд прошел в Казани. Он запомнился музыкальным выступлением защитника рижского "Динамо" Мэтью Майоне, который исполнил на гитаре песню группы Lumineers "No Hey". Привел в восторг публику и вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек, станцевавший на льду со звездой ЖХЛ, капитаном сборной Словакии Николь Чупковой. Главным же событием стало исполнение буллита тогдашним тренером "Ак Барса" Зинэтулой Билялетдиновым по ходу самого Матча звезд. Казань задала высокую планку, которую Москве в нынешнем году будет удержать очень сложно сразу по нескольким причинам. Отсутствие Мозякина и Дацюка На данный момент КХЛ не обладает большим количеством звезд первой величины. Большинство сильнейших игроков сосредоточены в двух клубах — ЦСКА и СКА. По регламенту Матча звезд от каждой команды принимать участие в мероприятии должны хоккеисты из всех команд. В большинстве представителей нижней части турнирной таблицы ярких имен и звезд нет, поэтому практически половина участников Матча звезд будут незнакомыми широкой аудитории.

На эту тему "Старики" в бой не идут. Сергей Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ

Встреча проходит в формате "три на три", стартовые составы команд были выбраны путем голосования болельщиков. Белорусские поклонники хоккея были самыми активными в голосовании, и благодаря их усилиям на Матч звезд были выбраны белорусские хоккеисты — защитники "Ак Барса" (Кристиан Хенкель) и "Витязя" (Илья Шинкевич), которые вовсе не являются твердыми игроками основных составов своих клубов и забросили по одной шайбе каждый. Во многом благодаря фамилии, созвучной с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по результативности Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйном Гретцки, в голосовании болельщиков победил нападающий минского "Динамо" Вячеслав Грецкий, который и вовсе играет крайне редко и в КХЛ не забросил ни одной шайбы. Также участие в Матче звезд по итогам болельщицкого голосования должен был принять вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот. Но шведский вратарь покинул белорусскую команду и уехал доигрывать сезон на родину, в Швецию. Его должен был заменить голкипер ярославского "Локомотива" Илья Коновалов. Однако он получил травму, и в результате в Матче звезд примет участие вратарь нижегородского "Торпедо" Андрей Тихомиров.

Описание Данис Зарипов во время мастер-шоу, 2019 год © Егор Алеев/ТАСС

Не сыграют в матче и знаковые фигуры для российского хоккея последних лет — 41-летний член "Тройного золотого клуба" Павел Дацюк и 38-летний рекордсмен по голам в отечественных первенствах, олимпийский чемпион Сергей Мозякин. Оба хоккеиста были выбраны на Матч звезд лигой. Их заменят весьма средние легионеры швед Деннис Расмуссен из магнитогорского "Металлурга" и чех Лукаш Седлак из "Трактора". Павел Дацюк отказался от участия в звездном уик-энде и решил использовать паузу для прохождения необходимых восстановительных процедур. Мозякин пропустил последнюю встречу регулярного чемпионата с "Барысом" из-за болезни. Из-за повреждения Матч звезд пропустит лучший бомбардир "Сочи" Мальте Стрёмвалль, которого заменит одноклубник Сергей Шмелев. Форвард череповецкой "Северстали" Егор Морозов заменил своего одноклубника Даниила Вовченко в дивизионе Боброва, вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров сыграет вместо своего коллеги по амплуа из петербургского СКА Александра Самонова. Из суперзвезд, известных каждому, в Матче звезд сыграют олимпийские чемпионы Вадим Шипачев, Кирилл Капризов, Илья Сорокин, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов и двукратный чемпион мира Александр Семин. Остальные участники мероприятия большинству обывателей знакомы мало. На фоне предыдущих Матчей звезд, где выступали Илья Ковальчук и Александр Радулов, нынешний не пестрит столь яркими именами. Другие мастеровитые игроки в основном легионеры.

На эту тему Овечкин объяснил пропуск Матча звезд НХЛ желанием подготовиться к плей-офф

С проблемой интереса к звездному уик-энду в последние годы столкнулась и НХЛ. Второй год подряд Александр Овечкин был выбран капитаном сборной Столичного дивизиона, но во второй раз отказался от участия в Матче звезд. 34-летний российский хоккеист использует паузу для восстановления и отдыха с семьей. НХЛ уже заявила о том, что ее беспокоит такое отношение Овечкина к мероприятию — если такие личности будут отказываться от участия в Матче звезд, то заработок лиги будет намного меньше. За океаном также думают об изменении формата проведения Матча звезд, а то и вовсе о его упразднении. В НХЛ игрок, не принимающий участия в звездном уик-энде, не имеет права выступать в следующем матче своей команды в регулярном чемпионате. В КХЛ никаких санкций за пропуск Матча звезд не предусмотрено. Возможно, их введение в более жестком формате поможет избежать отказов ведущих игроков. Неинтересный формат Начиная с 2017 года между собой в рамках турнира встречаются команды, собранные из лучших хоккеистов четырех дивизионов. В 2018 году лига решила пригласить на Матч звезд КХЛ в Астану девушек-корреспондентов в роли помощников тренеров. Идея понравилась лиге, игрокам и организаторам. Нападающий "Автомобилиста", а тогда игрок "Барыса" Найджел Доус даже назвал Дарью Миронову самым "горячим" тренером в своей карьере. Девушки были на скамейках и в прошлом году, но в нынешнем лига отказалась от этой затеи, пригласив в качестве помощников тренеров телекомментаторов.

Описание Найджел Доулс исполняет буллит во время мастер-шоу, 2018 год © Сергей Бобылев/ТАСС

Учитывая большое количество легионеров, повысить интерес публики к мероприятию можно проведением турнира между сильнейшими представителями КХЛ четырех самых хоккейных европейских держав — России, Финляндии, Чехии и Швеции. Российская публика проявляет больше интереса к противостоянию российских хоккеистов с зарубежными. Тем более что такой опыт уже был. Нынешний же формат вызывает все меньше и меньше интереса как в ВХЛ, так и в НХЛ. В первые три сезона КХЛ начала раскручивать главное событие сезона вокруг личностей. В дебютном Матче звезд встретились команды "Звезды России" и "Звезды мира", в составе которых играли сильнейшие легионеры, выступающие в КХЛ. Капитанами были одни из лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги — чемпион мира Алексей Яшин, выступавший тогда за СКА, и олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр, представляющий омский "Авангард".

Описание Яромир Ягр на Красной площади, 2009 год © Виталий Белоусов/ТАСС

Стартовые составы команд выбирались голосованием болельщиков. Вторые пятерки и запасные вратари выбирались журналистами, а все остальные — лигой. Такой формат действует и в настоящее время. В 2010-м матч прошел на "Минск-Арене" и собрал 15 тыс. зрителей, что до сих пор является рекордом посещаемости этого мероприятия. Перед следующим сезоном завершился контракт Ягра с "Авангардом", и чешский хоккеист решил вернуться в НХЛ, а Яшин сменил СКА на ЦСКА. Перед организаторами возник вопрос смены формата Матча звезд, но лига решила сохранить регламент. Во многом этому способствовал тот факт, что местом проведения очередного Матча звезд была выбрана Рига. Решение сделать капитаном одной из команд обладателя Кубка Стэнли и семикратного участника Матча звезд НХЛ Сандиса Озолиньша выглядело идеальным. Противостоял ему трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, заканчивавший карьеру в магнитогорском "Металлурге". В 2013-м году капитанами были Ковальчук и Алексей Морозов. Возвращение в Москву Выбор столицы для проведения Матча звезд не является лучшим по нескольким причинам. Для любого региона Матч, или теперь Неделя звезд КХЛ, — это прекрасная реклама. КХЛ позиционирует это мероприятие как событие года, но для столицы, где особенно в выходные дни имеется множество других развлечений, Матч звезд будет не более чем рядовым зрелищем. Большой хоккейный праздник следует отдавать провинциям, где люди не считают приезд звезд банальностью.

Описание Матч Звезд на Красной площади, 2009 год © Виталий Белоусов/ТАСС

Столица России в третий раз примет Матч звезд КХЛ. В 2009 году игра проходила при температуре воздуха –20 °C и собрала 2400 зрителей. Организация не выглядела идеальной, многие хоккеисты жаловались на лед. В мастер-шоу не был включен конкурс на скорость броска, так как на Красную площадь не привезли прибор, измеряющий ее. Несмотря на это, игра была включена в 20 лучших матчей в истории хоккея, которые прошли на открытом воздухе, по версии НХЛ, а кадры с Ягром на фоне Кремля обошли весь мир. Встреча завершилась со счетом 7:6 победой "Звезд мира". Яшин и Ягр заброшенными шайбами не отметились, а главным героем стал словак Марцел Госса. В 2016 году матч звезд вернулся в Москву и прошел в "ВТБ Ледовом дворце" (ныне "ЦСКА-Арена"). На логотипе была нарисована Красная площадь и башня Кремля, как символ не только Москвы, но и напоминание о первом в истории КХЛ звездном матче. Сама игра оказалась самой результативной в истории и завершилась победой команды Запада со счетом 28:23.