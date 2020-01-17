Шайба Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Первую шайбу в матче, которая в итоге стала победной, забросил российский нападающий Валерий Ничушкин (1-я минута). Для 24-летнего форварда этот гол стал восьмым в текущем сезоне НХЛ, всего в 42 матчах он набрал 17 очков. Также в составе "Колорадо" отличились Кейл Макар (20), Райан Грейвс (30) и Мэтт Калверт (33).

ТАСС, 17 января. "Колорадо" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В турнирной таблице Западной конференции "Колорадо", прервавший серию из четырех поражений, занимает второе место, набрав 58 очков в 47 матчах, "Сан-Хосе" с 46 очками после 49 игр идет 13-м. В следующем матче "Колорадо" 18 января примет "Сент-Луис", "Сан-Хосе" 19 января в гостях встретится с "Ванкувером".

В другом матче дня "Ванкувер" на своем льду обыграл "Аризону" со счетом 3:1, российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин результативными действиями не отметился.