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WTA

Российская теннисистка Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хобарте

В полуфинале россиянка уступила китаянке Чжан Шуай
Вероника Кудерметова EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
Описание
Вероника Кудерметова
© EPA-EFE/JULIEN DE ROSA

ТАСС, 17 января. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла китаянке Чжан Шуай в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в австралийском Хобарте.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась поражением российской спортсменки, которая была посеяна на турнире под пятым номером, со счетом 3:6, 4:6. В финальном матче Чжан Шуай, имеющая четвертый номер посева, встретится с победительницей матча между Хитер Уотсон из Великобритании и Еленой Рыбакиной из Казахстана (3).

Турнир в Хобарте завершится 18 января, общий призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.

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