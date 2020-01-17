Российская теннисистка Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хобарте

ТАСС, 17 января. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла китаянке Чжан Шуай в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в австралийском Хобарте.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась поражением российской спортсменки, которая была посеяна на турнире под пятым номером, со счетом 3:6, 4:6. В финальном матче Чжан Шуай, имеющая четвертый номер посева, встретится с победительницей матча между Хитер Уотсон из Великобритании и Еленой Рыбакиной из Казахстана (3).

Турнир в Хобарте завершится 18 января, общий призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.