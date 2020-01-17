Российская теннисистка Самсонова пробилась в основную сетку Australian Open

ТАСС, 17 января. Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над китаянкой Сю Ван в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и пробилась в основную сетку турнира.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась победой российской спортсменки, которая занимает 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:4, 2:6, 7:5. 21-летняя Самсонова впервые в карьере выступит в основной сетке Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд первого в сезоне турнира Большого шлема составит $49,1 млн.