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Australian Open

Российская теннисистка Самсонова пробилась в основную сетку Australian Open

В финале квалификации она обыграла китаянку Сю Ван
Людмила Самсонова EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Людмила Самсонова
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 17 января. Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над китаянкой Сю Ван в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и пробилась в основную сетку турнира.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась победой российской спортсменки, которая занимает 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:4, 2:6, 7:5. 21-летняя Самсонова впервые в карьере выступит в основной сетке Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд первого в сезоне турнира Большого шлема составит $49,1 млн.

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