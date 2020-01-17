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Ралли Дакар

Испанец Карлос Сайнс в третий раз выиграл автомобильный зачет ралли-марафона "Дакар"

Второе место занял катарец Нассер Аль-Аттия, третьей - француз Стефан Петерансель

ТАСС, 17 января. Испанский гонщик Карлос Сайнс - старший занял первое место в автомобильном зачете ралли-марафона "Дакар". Соревнования прошли в Саудовской Аравии.

Общая протяженность заключительного, 12-го спецучастка, который завершился в пятницу в столице страны Эр-Рияде, составила 167 км. Первое место на этапе занял катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), показавший результат 1 час 17 минут 30 секунд, второе место на счету французского гонщика "Мини" Стефана Петеранселя (+3.31), третьим стал Сайнс на "Мини" (+3.56).

57-летний Сайнс стал лучшим в автомобильном зачете, преодолев 12 этапов за 42 часа 59 минут 17 секунд, второе место в общем зачете занял прошлогодний победитель 49-летний Аль-Аттия (+6.21), третье - 54-летний Петерансель (+9.58).

Сайнс выступает в "Дакаре" с 2006 года, пропустив гонки в 2008 и 2012 годах. Для него эта победа стала третьей (2010, 2018, 2020). Петерансель впервые принял участие в "Дакаре" в 1988 году, он семь раз становился победителем в автомобильном зачете и шесть раз в категории мотоциклов, оба результата являются рекордными.

Ралли-рейд "Дакар" проводится с 1979 года, в этом году впервые его маршрут был проложен по территории Саудовской Аравии. Караван участников преодолел 7,8 тыс. км пути, из которых 5 тыс. км пришлись на скоростные спецучастки. На старт вышли больше 300 экипажей, которые выступили в пяти зачетах: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги, грузовики.

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