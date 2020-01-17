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Ралли Дакар

Экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова во второй раз стал победителем "Дакара"

Россиянин установил личный рекорд по победам на этапах, став лучшим на семи спецучастках
Камаз экипажа Андрея Каргинова AP Photo/Bernat Armangue
Описание
Камаз экипажа Андрея Каргинова
© AP Photo/Bernat Armangue

ТАСС, 17 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии.

Общая протяженность заключительного, 12-го спецучастка, который завершился в пятницу в столице страны Эр-Рияде, составила 167 км. Каргинов стал лучшим, показав результат 1 час 28 минут 41 секунду, второй результат показал белорус Алексей Вишневский на МАЗе (отставание 2 минуты 1 секунда), третьим финишировал экипаж "Камаз-мастер" Эдуарда Николаева (+2.07). Экипажи "Камаз-мастер" Антона Шибалова и Дмитрий Сотников заняли на этапе пятое (+2.53) и 10-е (5.51) места соответственно.

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Общее время Каргинова составило 46 часов 33 минуты 36 секунд, вторым стал экипаж Шибалова (+42.26), третьим - экипаж белорусской команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича (+2:04.42). Сотников стал четвертым (+2:55.28). Экипаж Николаева, который становился победителем на прошлых трех ралли-марафонах, не вошел в общий зачет, так как не смог из-за поломки самостоятельно завершить один из этапов и продолжил выступление в ралли в отдельной категории.

43-летний Каргинов второй раз стал победителем "Дакара", дебютный титул российский гонщик завоевал в 2014 году, когда ралли-рейд проходил в Южной Америке. В победный экипаж, выступавший под номером 511, также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов. Для Мокеева это уже четвертая победа на "Дакаре", до нынешнего года он выиграл гонку в 2014-м в составе экипажа Каргинова, где был штурманом, а также два раза завоевывал первое место, будучи механиком в экипаже Фирдауса Кабирова. Для Леонова нынешняя победа - первая на "Дакаре".

В прошлом году экипаж Каргинова был исключен из гоночного протокола по итогам пятого этапа "Дакара". Причиной дисквалификации стал наезд на зрителя и неоказание ему помощи после этого. На тот момент экипаж занимал третье место в зачете грузовиков.

За всю историю "Дакара" экипажи команды "Камаз-мастер" 17 раз становились победителями ралли-рейда, что является наилучшим результатом. Последний раз "Камаз-мастер" не сумел выиграть общий зачет в 2016 году, когда победу одержал Жерар де Рой из Нидерландов. Рекордсменом среди пилотов по количеству побед в грузовом зачете является нынешний руководитель российского гоночного коллектива Владимир Чагин - 7 титулов. Первую победу российской команде принес экипаж Виктора Московских в 1996 году (гонка проводится с 1979 года, кроме 1989 и 2008 гг.).

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