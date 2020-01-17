Бюджет Универсиады 2023 года составит 83 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Бюджет Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, составит 83 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Общий объем финансирования Универсиады - 83 млрд рублей, из которых 12 - региональные. Все остальное - это частные [деньги] и федеральный бюджет. Это цифры оценочные", - сказал губернатор.

Куйвашев добавил, что областные власти уже финансируют подготовку строительных площадок для будущих объектов Универсиады, губернатор ожидает, что эти траты бюджету Свердловской области будут возмещены в 2021 и 2022 годах.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Также Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году.