{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Черчесов: из-за переноса ЧМ-2022 контракт надо продлить на полгода, это технический момент

Соглашение с главным тренером сборной России рассчитано до лета 2022 года
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Продление действующего контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова с Российским футбольным союзом до чемпионата мира 2022 года в Катаре является не более чем техническим моментом. Об этом сам наставник национальной команды сообщил в интервью ТАСС.

Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала. После мирового первенства РФС заключил с Черчесовым контракт до лета 2020 года с опцией продления на еще два года в случае успешного прохождения отбора на чемпионат Европы 2020 года. Россияне вышли на предстоящий этим летом турнир, заняв второе место в группе с лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) командой Бельгии.

"После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года, - сказал Черчесов. - Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того".

"Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче - качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире", - подчеркнул главный тренер сборной России.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Традиционно мировые первенства проходят летом - с середины июня по середину июля.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор WADA и РУСАДА
Ранее в Паралимпийском комитете России заявляли, что организация выступит третьим лицом в процессе CAS по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС