Черчесов: из-за переноса ЧМ-2022 контракт надо продлить на полгода, это технический момент

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Продление действующего контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова с Российским футбольным союзом до чемпионата мира 2022 года в Катаре является не более чем техническим моментом. Об этом сам наставник национальной команды сообщил в интервью ТАСС.

Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала. После мирового первенства РФС заключил с Черчесовым контракт до лета 2020 года с опцией продления на еще два года в случае успешного прохождения отбора на чемпионат Европы 2020 года. Россияне вышли на предстоящий этим летом турнир, заняв второе место в группе с лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) командой Бельгии.

"После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года, - сказал Черчесов. - Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того".

"Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче - качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире", - подчеркнул главный тренер сборной России.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Традиционно мировые первенства проходят летом - с середины июня по середину июля.