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Ралли Дакар

Сергей Карякин занял второе место на ралли "Дакар" в зачете багги

Победу в ралли одержал Кейси Карри
Экипаж Сергея Карякина AP Photo/Bernat Armangue
Описание
Экипаж Сергея Карякина
© AP Photo/Bernat Armangue

ТАСС, 17 января. Экипаж команды Snag Racing под управлением россиянина Сергея Карякина занял второе место в общем зачете "Дакара" в категории багги. Соревнования прошли в Саудовской Аравии.

На заключительном этапе Карякин на Can-Am занял четвертое место, отстав от одержавшего победу бразильца Маркеса Варелы (Can-Am) на 3 минуты 40 секунд. Время бразильца составило 1:36.19. Второй результат показал американец Блэйд Хильдебранд на Can-Am (+0.24), третий - его соотечественник Остин Джонс на Can-Am (+3.18).

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Победу в общем зачете одержал американец Кейси Карри (Can-Am), который преодолел 12 спецучастков за 53 часа 25 минут 52 секунды. Карякин стал вторым (+39.12), чилиец Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) - третьим (+52.36).

36-летний Карри второй раз принимал участие в "Дакаре", в прошлом году он финишировал четвертым. Для 28-летнего Карякина этот марафон стал вторым в зачете багги и седьмым - в карьере, в прошлом сезоне его экипаж занял десятое место. До этого россиянин пять лет выходил на старт "Дакара" в классе квадроциклов, где в 2017 году стал победителем гонки.

Ралли-рейд "Дакар" проводится с 1979 года, в этом году впервые его маршрут был проложен по территории Саудовской Аравии. Караван участников преодолел 7,8 тыс. км пути, из которых 5 тыс. км пришлись на скоростные спецучастки. На старт вышли больше 300 экипажей, которые выступили в пяти зачетах: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги, грузовики.

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