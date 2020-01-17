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Евро-2020

Черчесов: проблем с выбором места для матча против сборной Сербии по футболу не возникнет

Встреча пройдет в Москве, место проведения игры пока не определено
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов убежден в том, что выбор стадиона для проведения товарищеского матча против команды Сербии не станет проблемой. Такое мнение наставник национальной команды высказал в интервью ТАСС.

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Сборная России в 2020 году в рамках подготовки к чемпионату Европы проведет четыре товарищеских матча. Соперниками команды Черчесова станут сборные Швеции, Молдавии, Польши и Сербии. Три первые игры россияне проведут на полях соперников, они пройдут в Стокгольме на "Френдс-Арене" 28 марта, в Кишиневе на стадионе "Зимбру" 31 марта и Варшаве на Национальном стадионе 2 июня. Встреча с сербами состоится 6 июня в Москве, место проведения игры пока не определено.

"Как мы уже сообщали, матч пройдет в Москве, - сказал Черчесов. - В столице достаточно прекрасных стадионов разной вместимости. Так что есть из чего выбирать. У нас есть опыт игры в Лужниках, достаточно удобно с логистической точки зрения от Новогорска расположены арены ЦСКА, "Динамо" и "Спартак".

"Уверен, что в этом вопросе никаких проблем не возникнет. Взвесив все сопутствующие факторы, РФС примет решение и сообщит о месте проведения матча с Сербией", - добавил главный тренер сборной России.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Финляндии и Дании. С бельгийцами и финнами команда проведет матчи в Санкт-Петербурге 13 и 17 июня, заключительная игра группового этапа против датчан пройдет в Копенгагене 22 июня.

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Евро-2020
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