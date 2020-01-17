Олимпийский комитет России уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор WADA и РУСАДА

ТАСС, 17 января. Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в судебный спор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает служба информации ОКР.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.
"В соответствии с тем, что Олимпийский комитет России является организацией, в отношении которой сейчас не выдвинуто претензий и/или обвинений со стороны WADA, МОК (Международного олимпийского комитета) или других структур, которая вносит значимый вклад в борьбу за чистоту мирового спорта и которая не была связана с процедурой передачи базы данных московской [антидопинговой] лаборатории, ОКР будет просить CAS установить неправомерность применения санкций к национальному олимпийскому комитету и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии, основном документе всего олимпийского движения, - говорится в заявлении ОКР. - Участвуя в процессе в качестве третьего лица, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования".
24 декабря 2019 года исполком ОКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. Интересы ОКР в суде было доверено представлять швейцарскому юристу Клоду Рамони. WADA отправило уведомление в CAS о споре с РУСАДА 9 января.