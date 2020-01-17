{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Олимпийский комитет России уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор WADA и РУСАДА

Ранее исполком ОКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 17 января. Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в судебный спор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает служба информации ОКР.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

На эту тему
Спортсмены России могут подать заявления об участии в судебном споре с WADA до 20 января

"В соответствии с тем, что Олимпийский комитет России является организацией, в отношении которой сейчас не выдвинуто претензий и/или обвинений со стороны WADA, МОК (Международного олимпийского комитета) или других структур, которая вносит значимый вклад в борьбу за чистоту мирового спорта и которая не была связана с процедурой передачи базы данных московской [антидопинговой] лаборатории, ОКР будет просить CAS установить неправомерность применения санкций к национальному олимпийскому комитету и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии, основном документе всего олимпийского движения, - говорится в заявлении ОКР. - Участвуя в процессе в качестве третьего лица, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования".

24 декабря 2019 года исполком ОКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. Интересы ОКР в суде было доверено представлять швейцарскому юристу Клоду Рамони. WADA отправило уведомление в CAS о споре с РУСАДА 9 января.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор WADA и РУСАДА
Ранее в Паралимпийском комитете России заявляли, что организация выступит третьим лицом в процессе CAS по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС