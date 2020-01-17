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Ралли Дакар

Чагин: пилоты и штурманы команды "Камаз-мастер" показали высокий класс на "Дакаре"

Победителем ралли-марафона в зачете грузовиков стал экипаж Андрея Каргинова
Руководитель "Камаз-мастера" Владимир Чагин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Руководитель "Камаз-мастера" Владимир Чагин
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Пилоты команды "Камаз-мастер" показали высокий класс на ралли-марафоне "Дакар" в Саудовской Аравии, но не менее важный вклад в успехи коллектива внесли штурманы экипажей. Такое мнение ТАСС в пятницу по телефону высказал руководитель команды Владимир Чагин.

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Победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков стал экипаж Андрея Каргинова, второе место занял экипаж Антона Шибалова, экипаж Дмитрия Сотникова показал четвертый результат. Ралли-марафон впервые проходил по территории Саудовской Аравии. Важным нововведением гонки стали новые правила выдачи маршрутных карт - в этом году команды получали их не заранее, а только на старте нового этапа.

"Безумно рад, что в "Дакаре" победил отечественный спорт и российский автопром. "Камаз-мастер" представлял именно это направление нашей страны, это для нас очень важно и почетно. Поздравляю всех коллег, болельщиков и партнеров команды, кто помогал нам готовиться к гонке, поддерживал и переживал", - сказал Чагин.

"В этом году интересное нововведение с роуд-буками, поначалу его все воспринимали негативно, но потом оно прижилось в гонке. Даже вызвало интерес у штурманов - кто как справится, у кого выше мастерство, кто быстрее адаптируется к той ситуации, что роуд-бук оказывается у него в руках буквально за пять минут до старта, а не с вечера, как раньше. Здесь наши штурманы показали свой высокий профессионализм и смогли с этим справиться. Они, как и пилоты, безусловно, внесли большой вклад в победу команды", - сказал Чагин.

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Пятикратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа "Дакара" и сошел с трассы. Позднее экипаж вернулся в гонку в отдельной классификации Dakar Experience, в которой собраны участники, уже не соревнующиеся в общем зачете. Каждый из сошедших экипажей мог воспользоваться так называемым "джокером" только один раз за весь "Дакар".

"Сход Николаева, конечно, расстроил, он является пятикратным победителем "Дакара" и для него это поражение. Но это автоспорт, здесь участвует не только человек, но и техника. Радует, что экипаж справился с этой технической проблемой, остался в гонке. Они потеряли шансы на подиум, но оказывали техническую поддержку остальным экипажам команды, сработала командная тактика и Николаев прекрасно ее исполнил", - заключил Чагин.

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