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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Россиянка Логинова завоевала бронзу в санном спорте на юношеских Олимпийских играх

Золотая медаль на счету немки Мерле Малу Фрэбель, серебро выиграла ее соотечественница Джессика Дорен Дегенхардт

ЛОЗАННА /Швейцария/, 17 января. /ТАСС/. Россиянка Диана Логинова стала бронзовым призером в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

16-летняя россиянка уступила победительнице 0,279 секунды. Золотая медаль на счету немки Мерле Малу Фрэбель (1.49,687), серебряную награду завоевала ее соотечественница Джессика Дорен Дегенхардт (+0,208).

На данный момент российские спортсмены лидируют в общем зачете юношеских Игр, завоевав 18 наград - пять золотых, восемь серебряных и пять бронзовых. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-2-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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