Чагин: территория Аравийского полуострова очень хороша для проведения ралли-рейдов

"Дакар" в 2020 году впервые в истории прошел по территории Саудовской Аравии. Победителем в зачете грузовиков стал экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова.

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Территория Саудовской Аравии и всего Аравийского полуострова прекрасно подходит для проведения ралли-рейдов благодаря своему разнообразному ландшафту. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал руководитель команды "Камаз-мастер" и семикратный победитель ралли "Дакар" Владимир Чагин.

"Команда первый раз побывала в Саудовской Аравии, это новая и очень интересная пустыня, много дюн и песка, бескрайние песчаные просторы до горизонта, горы, очень своеобразные старинные массивы, много острых камней. Пилотам нужно было очень аккуратно ехать по этим плато. Большое мастерство требовалось от пилотов при прохождении дюн, очень много участников застревало, переворачивалось, теряли на этом время. Кто лучше справился с этим, тот и оказался в лидерах", - рассказал Чагин.

"Для ралли-рейдов территория Аравийского полуострова очень хороша, в целом впечатления очень позитивные, нас тут отлично встретили. Надеюсь, что в дальнейшем "Дакар" здесь будет проходить с большим успехом", - отметил Чагин.

За всю историю "Дакара" экипажи команды "Камаз-мастер" 17 раз становились победителями ралли-рейда, что является наилучшим результатом.