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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ПКР уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор WADA и РУСАДА

Ранее в Паралимпийском комитете России заявляли, что организация выступит третьим лицом в процессе CAS по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства
Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в судебный спор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил глава ПКР Владимир Лукин.

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Олимпийский комитет России уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор WADA и РУСАДА

Ранее в ПКР заявляли, что организация выступит третьим лицом в процессе CAS по делу о санкциях WADA. Интересы ПКР в суде будет представлять юридическая компания "Бонард Лоусон Женева". WADA отправило уведомление в CAS о споре с РУСАДА 9 января.

"Мы вчера отправили уведомление в CAS", - сказал Лукин.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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