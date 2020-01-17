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Ралли Дакар

Чагин отметил высокую конкуренцию в зачете грузовиков на "Дакаре" 2020 года

Ралли-марафон впервые прошел в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков приняли участие 47 экипажей

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Семикратный победитель ралли-марафона "Дакар" и руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин назвал высокой конкуренцию в зачете грузовиков на завершившейся гонке. Об этом Чагин рассказал ТАСС в пятницу.

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Ралли-марафон впервые прошел в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков приняли участие 47 экипажей. Победителем стал экипаж "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова. Один из основных конкурентов российской команды, двукратный победитель "Дакара" Жерар де Рой из Нидерландов в этом году не принимал участие в гонке в качестве спортсмена. Он стал менеджером команды "Ивеко".

"Жерар де Рой - очень быстрый и сильный пилот, его, конечно, не хватало. Но конкуренция все равно была высокой. В ралли-рейдах не только соперники являются преградой для того, чтобы доехать до финиша, а еще и ландшафты, дюны, камни, технические особенности автомобиля, которые тоже могут выбить из гонки. Факторов очень много, но я рад, что мы смогли все это преодолеть и победили", - сказал Чагин.

За всю историю "Дакара" экипажи команды "Камаз-мастер" 17 раз становились победителями ралли-рейда, что является наилучшим результатом. Последний раз "Камаз-мастер" не сумел выиграть общий зачет в 2016 году, когда победу одержал де Рой.

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