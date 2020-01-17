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Матч за женскую шахматную корону

Филатов назвал великой победу Горячкиной в восьмой партии матча за шахматную корону

Следующая партия пройдет 19 января
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Роман Канащук/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победу россиянки Александры Горячкиной в восьмой партии матча за мировую шахматную корону над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь можно назвать великой. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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После восьмой партии счет стал 4,5:3,5 в пользу российской спортсменки. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя. Следующая партия пройдет 19 января.

"Это великая победа. Других слов подобрать трудно, - сказал Филатов. - Осталось продержаться чуть-чуть. Мы все верим и надеемся".

Первая часть матча проходила в Шанхае, вторая часть проходит во Владивостоке и завершится 24 января. Спортсменки в общей сложности проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Теги
Матч за женскую шахматную корону
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