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Футбол в России

Гендиректор "Зенита" считает, что точка в вопросе расширения РПЛ еще не поставлена

В четверг на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны до 18 команд
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Точка в вопросе увеличения числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18 клубов еще не поставлена. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В четверг на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны до 18 команд. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата помимо "Зенита" высказался только московский "Спартак".

"Мы были не против расширения лиги, а против него в данном формате. Это разные вещи, - сказал Медведев. - Пока непонятно, кто из клубов остается, кто приходит - это, что называется, вилами по воде писано. Я на заседании не был, но наш представитель был - и он не смог мне объяснить, что произойдет с выбыванием и переходными матчами".

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"Кроме того, экономически "гладкое" расширение приведет к сокращению доходов и увеличению расходов. И, самое главное, будет попран спортивный принцип, если никто не будет вылетать, никто не будет играть в переходных матчах. Мы официально продекларировали, что придерживаемся спортивного принципа. А его прерывание хотя бы на один сезон, мне кажется, ставит под сомнение сам принцип", - отметил генеральный директор "Зенита".

При этом представитель руководства петербургского клуба отметил, что последнее слово в вопросе увеличения числа команд - участниц чемпионата России и сроков реализации этого проекта остается за Российским футбольным союзом (РФС). "Лига рекомендует РФС расширение, но решение остается за союзом, - продолжил собеседник агентства. - Я надеюсь, что РФС внимательно рассмотрит все факторы - когда и как переходить [на формат с 18 клубами]; сама идея играть больше матчей правильная, но мы хотим, чтобы эти матчи были качественными, приносили доходы клубам и лиге. Не буду обсуждать другие варианты расширения, поскольку они были отвергнуты".

"Финальная точка в этом деле еще не поставлена. Мы за расширение, но, чтобы оно привело к росту доходов, сокращению расходов и увеличило количество качественных матчей", - добавил он.

Хватит ли игроков уровня премьер-лиги на 18 клубов

С сезона-2020/21 вступит в силу лимит на легионеров в формате "8+17", при котором в заявку каждой команды должны входить 17 россиян, а число иностранных игроков будет ограничено восемью футболистами. В этом розыгрыше премьер-лиги одновременно на поле могут находиться не больше шести легионеров.

"По новому регламенту в заявке двух новых команд должно быть 34 российских футболиста, при этом никто не вылетает, - отметил Медведев. - Умножьте 34 на 18 и узнаете количество российских футболистов в заявке, которые будут нужны в РПЛ. Тогда следующий вопрос - есть ли у нас столько футболистов, чтобы показывать футбол, привлекающий зрителей на стадионы? Это может сказаться на посещаемости, телевизионных рейтингах".

"Само желание [расширить РПЛ] похвально, но как нему прийти? Думаю, что дискуссия будет продолжена", - резюмировал генеральный директор "Зенита".

"Зенит" завершил первую часть сезона, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды из Санкт-Петербурга 45 очков, у занимающего второе место "Краснодара" на 10 меньше. В первом после зимней паузы, 20-м туре РПЛ "Зенит" 29 февраля в Санкт-Петербурге сыграет с "Локомотивом", который с 34 очками занимает пятую строчку.

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