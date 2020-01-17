Смагин: Цзюй Вэньцзюнь не сможет отыграться в матче за шахматную корону против Горячкиной

В пятницу Горячкина белыми фигурами одержала победу над Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за звание чемпионки мира. Счет в матче стал 4,5:3,5 в пользу российской спортсменки.

"Лично я не вижу ни одной причины, по которой китаянка может создать Горячкиной проблемы. В принципе, я вообще не верю, что по такой игре китаянка создаст Саше проблемы. Но расслабляться нельзя, еще четыре партии, хотя я на 90 процентов уверен, что Саша матч выиграет. Бывают истории, что шахматисты по ходу матча серьезно прибавляют, но для этого нужно показывать хоть какую-то игру, а у китаянки в этом матче вообще игры нет", - отметил Смагин.

Спортсменки в общей сложности проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке. "Матч проходит под диктовку Горячкиной. То ли китаянка переоценена, то ли она просто очень плохо подготовилась. Саша - просто молодец, она выдержала в матче паузу, присмотрелась, поняла, что китаянка как минимум не в лучшей спортивной форме, и навязала ей свою манеру игры. Сейчас Горячкина имеет и игровое преимущество в партиях, и ведет в счете", - сказал Смагин.

"Почему так происходит - проблемы китаянки. Можно было бы поверить в то, что она может переломить ситуацию. Но пока даже в тех позициях, где считалось, что она посильнее, она плавает и допускает ошибки, а Саша прекрасно этим пользуется", - добавил собеседник агентства.

Девятая партия матча состоится 19 января.