Школьник из Хабаровска обыграл гроссмейстера во время сеанса одновременной игры

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Школьник из Хабаровска Егор Шарипов в пятницу выиграл партию у четырехкратного победителя Всемирных шахматных олимпиад Сергея Рублевского во время сеанса одновременной игры. Мероприятие прошло во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках матча за женскую шахматную корону, сообщает корреспондент ТАСС.

В пятницу Горячкина белыми фигурами одержала победу над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за звание чемпионки мира. Счет в матче стал 4,5:3,5 в пользу российской спортсменки. Следующая партия пройдет 19 января. В общей сложности шахматистки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.