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Шахматные турниры

Школьник из Хабаровска обыграл гроссмейстера во время сеанса одновременной игры

Мероприятие прошло во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета в рамках матча за женскую шахматную корону

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Школьник из Хабаровска Егор Шарипов в пятницу выиграл партию у четырехкратного победителя Всемирных шахматных олимпиад Сергея Рублевского во время сеанса одновременной игры. Мероприятие прошло во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках матча за женскую шахматную корону, сообщает корреспондент ТАСС.

В пятницу Горячкина белыми фигурами одержала победу над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за звание чемпионки мира. Счет в матче стал 4,5:3,5 в пользу российской спортсменки. Следующая партия пройдет 19 января. В общей сложности шахматистки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

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"Школьник из Хабаровска Егор Шарипов выиграл партию у Сергея Рублевского. Это единственная из 20 партий, которую проиграл гроссмейстер", - сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации шахмат России Этери Кублашвили. Девятилетний Егор Шарипов является чемпионом Хабаровска в возрастной группе до 15 лет.

Все юные участники одновременного сеанса игры получили памятные подарки - книги о шахматах.

По словам куратора Музея шахмат Федерации шахмат России Дмитрия Олейникова, который привез во Владивосток экспозицию "История шахмат через историю фигур", дальневосточные дети - одни из самых активных зрителей чемпионата. На первую экскурсию пришло около 60 человек, примерно половина из них - школьники.

Во время проведения матча за шахматную корону в ДВФУ состоятся еще три турнира. Около 500 спортсменов Приморья примут участие в краевых детско-юношеских соревнованиях "Малая белая ладья". Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока сразятся на этапе всероссийского турнира по рапиду. Более 100 дальневосточных шахматистов примут участие в Кубке ректора ДВФУ.

Теги
Шахматные турниры
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