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Футбол в России

Булыкин назначен офицером РФС по борьбе с договорными матчами

В Российском футбольном союзе пожелали бывшему игроку сборной России удачи на новом месте работы

ТАСС, 17 января. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назначен офицером Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Дмитрий Булыкин - офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами. Желаем успехов", - говорится в сообщении.

"Я хотел бы поблагодарить руководство Российского футбольного союза за оказанное доверие и приглашение на должность офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами, - сказал Булыкин. - Когда в РФС создавался департамент защиты футбола, то мне хотелось поучаствовать в работе отдела. В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт, бороться за чистоту футбола, это очень важное и ответственное направление, которому уделяется большое внимание на уровне УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) и ФИФА (Международной федерации футбола - прим. ТАСС). И РФС, являясь частью этих международных организаций, также ведет активную работу в этом направлении, сделаю все от себя зависящее, чтобы в нашей стране места договорным матчам не было".

Булыкин в качестве игрока выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", нижегородскую "Волгу", немецкие "Байер" и "Фортуну", бельгийский "Андерлехт", нидерландские "Ден Хаг", "Аякс" и "Твенте", становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, обладателем Кубка России, чемпионом Нидерландов, серебряным призером чемпионата Бельгии. В составе сборной России провел 15 матчей и забил 7 голов.

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Российский футбол
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