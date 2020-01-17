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Ралли Дакар

Шибалов назвал завершившийся ралли-марафон "Дакар" интересным и захватывающим

Экипаж россиянина по итогам ралли-марафона стал вторым

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ралли-марафон "Дакар", который впервые прошел в Саудовской Аравии, получился интересным и захватывающим. Такое мнение высказал пилот российской команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба коллектива.

Победу в ралли-марафоне в зачете грузовиков одержал экипаж "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова. Экипаж Шибалова стал вторым.

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"Это была интереснейшая и захватывающая гонка с большим количеством борьбы и непростым спортивным маршрутом в новом для "Дакара" регионе. Очень рад, что наш экипаж завоевал серебро. Поздравляю с победой экипаж Андрея Каргинова. Мы благодарны всем болельщикам и партнерам нашей команды за поддержку", - сказал Шибалов.

Шибалов в четвертый раз принимал участие в "Дакаре", второе место стало его лучшим достижением в карьере.

Ралли-рейд "Дакар" проводится с 1979 года, по территории Саудовской Аравии караван участников преодолел 7,8 тыс. км пути, из которых 5 тыс. км пришлись на скоростные спецучастки. На старт вышли больше 300 экипажей, которые выступили в пяти зачетах: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги, грузовики.

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