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Зимние олимпийские виды спорта

Российский скелетонист Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира в Инсбруке

Первым стал латвиец Мартинс Дукурс, вторым - южнокореец Юн Сун Бин
Александр Третьяков EPA-EFE/ANGELIKA WARMUTH
Описание
Александр Третьяков
© EPA-EFE/ANGELIKA WARMUTH

ТАСС, 17 января. Россиянин Александр Третьяков стал бронзовым призером пятого этапа Кубка мира по скелетону. Соревнования прошли в австрийском Инсбруке.

34-летний россиянин по сумме двух заездов уступил победителю 0,44 секунды. Первым стал латвиец Мартинс Дукурс (1.44,50), вторым - южнокореец Юн Сун Бин (+0,42). Россиянин Никита Трегубов занял 13-е место (+1,43), Евгений Рукосуев - 15-е (+1,60).

В общем зачете одержавший победы на втором и четвертом этапах Третьяков идет вторым, набрав 1018 очков. Лидирует Дукурс (1047), на третьем месте Юн Сун Бин (979).

Третьяков - чемпион Олимпийских игр в Сочи 2014 года, в его активе бронзовая награда Игр-2010. Помимо этого, Третьяков является чемпионом мира, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет 24 января в немецком Кёнигсзе.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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