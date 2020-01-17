Российские спортсмены завоевали две медали в восьмой день юношеских Олимпийских игр

ЛОЗАННА /Швейцария/, 17 января. /ТАСС/. Российские спортсмены стали обладателями двух бронзовых наград в восьмой день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Обе медали были завоеваны в санном спорте: у женщин Диана Логинова завоевала бронзовую награду, у мужчин в соревновании саней-двоек третьими стали Михаил Карнаухов и Юрий Чирва.

По итогам восьми дней российские спортсмены лидируют в общем зачете юношеских Игр, завоевав 19 наград - пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-2-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.