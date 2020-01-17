Российские спортсмены завоевали две медали в восьмой день юношеских Олимпийских игр

ЛОЗАННА /Швейцария/, 17 января. /ТАСС/. Российские спортсмены стали обладателями двух бронзовых наград в восьмой день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.
Обе медали были завоеваны в санном спорте: у женщин Диана Логинова завоевала бронзовую награду, у мужчин в соревновании саней-двоек третьими стали Михаил Карнаухов и Юрий Чирва.
По итогам восьми дней российские спортсмены лидируют в общем зачете юношеских Игр, завоевав 19 наград - пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-2-1).
Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|5
|8
|6
|19
|2
|Швейцария
|5
|5
|3
|13
|3
|Япония
|4
|2
|1
|7
|4
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|5
|Франция
|2
|3
|4
|9