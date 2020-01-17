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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер: неудачное выступление Трегубова на этапе КМ связано с проблемами со здоровьем

Спортсмен занял на этапе в Инсбруке 13-е место

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Невысокий результат, показанный серебряным призером Олимпийских игр - 2018 российским скелетонистом Никитой Трегубовым на этапе Кубка мира в Австрии, объясняется проблемами со здоровьем. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Трегубов, выигравший серебро на последнем чемпионате мира в канадском Уистлере, на этапе Кубка мира в Инсбруке показал 13-й результат. Первым стал латвиец Мартинс Дукурс, вторым - южнокореец Юн Сун Бин, третьим - россиянин Александр Третьяков.

"Никита продолжает испытывать определенные проблемы со здоровьем, - сказал Чабан. - Это началось еще неделю назад во Франции, где он стал 11-м. Невысокий результат объясняется именно этим, и сейчас для Трегубова очень важно выходить на старт, чтобы не опуститься низко в рейтинге. Никаких претензий со стороны тренерского штаба к его выступлениям нет".

"Если говорить про третье место Третьякова, то, конечно, мы довольны его выступлением, - продолжил главный тренер. - Любая медаль - это всегда здорово. Саша планомерно готовится к чемпионатам Европы и мира, все идет по плану".

Чабан отметил, что соревнования проходили в непростых условиях. "Организаторы соревнований очень плохо подготовили трассу, особенно на контруклонах. Международная федерация в курсе того, что спортсмены и тренеры очень недовольны качеством льда. Но все соревновались в равных условиях, поэтому о каком-то влиянии на расстановку мест говорить нельзя", - подытожил собеседник агентства.

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет с 14 по 16 февраля в латвийской Сигулде, местом проведения ЧМ-2020 станет немецкий Альтенберг (27 февраля - 1 марта).

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Зимние олимпийские виды спорта
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