Сорокин: билеты на ЧЕ-2020 нужно аннулировать, если покупатели были недобросовестными

Российский футбольный союз (РФС) после выхода сборной России на чемпионат Европы получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) квоту на прямую покупку болельщиками билетов на матчи группового этапа с участием российской команды. РФС разыграл среди членов клуба болельщиков "Наши парни" 6 тыс. кодов доступа для покупки билетов. В четверг в пресс-службе союза ТАСС сообщили о том, что около 10% от числа кодов были получены спекулянтами.

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Часть билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года нужно аннулировать, если будет установлено, что покупатели были недобросовестными. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин.

"Мне сложно это комментировать, потому что мы не являлись субъектами этих взаимоотношений, - сказал Сорокин. - Это надо делать непосредственно самой организации [РФС], привлекать тех, кого они считают нужным, к прояснению ситуации и, возможно, правовой оценке. Думаю, что если есть какие-то противоправные действия, то существуют все механизмы для того, чтобы поправить ситуацию. Если это добросовестные покупатели, билеты нужно оставить, если нет, то их нужно аннулировать".

"Есть весь арсенал борьбы с этим, есть правоохранительные органы. С этим надо поступить, как с обычным противоправным деянием, если есть состав преступления. В этой ситуации надо поступить, как предписывает закон - административная ответственность была усилена во время чемпионата мира, все те же самые положения распространяются на чемпионат Европы", - добавил гендиректор российской части оргкомитета чемпионата Европы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Финляндии и Дании. С бельгийцами и финнами команда проведет матчи в Санкт-Петербурге 13 и 17 июня, заключительная игра группового этапа против датчан пройдет в Копенгагене 22 июня.